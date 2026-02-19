Complanarina | via ai cantieri dopo decenni il Pd chiede garanzie e trasparenza sul decreto di finanziamento

La decisione di avviare i lavori sulla Complanarina, una strada che collega la tangenziale sud di Modena al casello sud dell’A1, nasce dopo decenni di attesa e continui rinvii. Ora i cantieri sono ufficialmente aperti, portando speranza per migliorare il traffico locale. Tuttavia, il Partito Democratico chiede maggiore chiarezza sul decreto di finanziamento e sulle modalità di affidamento dei lavori. La realizzazione di questa infrastruttura rappresenta un passo importante, ma la trasparenza resta al centro del dibattito pubblico.

Complanarina: via ai cantieri, ma il Pd chiede trasparenza sul decreto. Dopo anni di attesa e rinvii, la bretella stradale Complanarina, destinata a collegare la tangenziale sud al casello sud dell’A1 a Modena, è finalmente pronta a diventare realtà. L’annuncio del via libera ai cantieri, propiziato dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ha generato un’ondata di reazioni contrastanti, tra sollievo e accuse di strumentalizzazione politica. Il Partito Democratico chiede ora al governo di chiarire le tempistiche e garantire la reale operatività dell’intervento, sollevando dubbi sulla concretezza dell’annuncio.🔗 Leggi su Ameve.eu

