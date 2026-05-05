Negli ultimi giorni, un uomo di origine gambiana è stato rimpatriato dopo aver causato preoccupazione tra residenti e negozianti a Pesaro. Le sue azioni avevano suscitato discussioni e attenzione da parte delle autorità, che avevano definito i comportamenti come fonte di allarme sociale. La misura di espulsione si inserisce in un intervento volto a garantire la sicurezza pubblica nella zona.

Pesaro – Paura tra stazione e centro, poi il rimpatrio: si chiude con un volo diretto in Gambia la vicenda che per giorni ha tenuto in tensione Pesaro e parte della costa fino a Cattolica. Un cittadino gambiano, identificato come J.B., è stato rintracciato nella zona della stazione e rimpatriato dalla Polizia di Stato dopo una serie di episodi che avevano alimentato timori diffusi tra residenti e negozianti. Negli ultimi giorni l’uomo era stato al centro di comportamenti giudicati di rilevante allarme sociale. L’Ufficio Immigrazione ha riesaminato la posizione dell’uomo arrivando alla revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale a causa dei suoi precedenti e di una valutazione complessiva di pericolosità, con le esigenze di sicurezza pubblica ritenute prevalenti.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Pesaro, terrorizzava residenti e negozianti: gambiano rimpatriato

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