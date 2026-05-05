Un giovane gambiano coinvolto in diversi episodi di violenza è stato rimpatriato dopo aver ferito quattro agenti di polizia durante un episodio avvenuto tra Pesaro e Cattolica. L’uomo, di 23 anni, ha anche 11 denunce a suo carico e è stato recentemente protagonista di un’intervista in televisione. La sua vicenda si inserisce in un quadro di precedenti reati che hanno coinvolto diverse località della zona.

Dall’aggressione, e ferimento, di quattro poliziotti a una lunga scia di reati tra Pesaro e Cattolica: il 23enne gambiano Babou Jallow, finito anche in tv a "Fuori dal Coro" su Rete 4, è stato rimpatriato. I poliziotti lo hanno rintracciato domenica scorsa in zona stazione a Pesaro, poi ieri il trasferimento all’aeroporto di Bologna e l’imbarco su un volo diretto in Gambia, scortato da quattro agenti. L’operazione è stata portata a termine dalla Questura con il supporto di Procura e tribunale, culminata ieri con il via libera del giudice di pace. Per il 23enne è scattata quindi la revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale, ritenuto non più compatibile con le esigenze di sicurezza pubblica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimpatriato il gambiano. Aveva ferito quattro poliziotti. A suo carico anche 11 denunce

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