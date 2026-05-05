Un uomo è stato arrestato in carcere con l’accusa di aver commesso violenze su una minore e su una studentessa. Le indagini hanno ricostruito i movimenti dell'aggressore, che avrebbe seguito la minore fino a una zona di Perugia nota come Fontivegge. Le forze dell’ordine hanno raccolto prove che hanno portato all’identificazione certa dell’uomo, anche grazie a testimonianze e tracce trovate sulla scena dei fatti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'aggressore a seguire la minore fino a Fontivegge?. Quali prove hanno permesso di identificare con certezza l'uomo?. Perché il giudice ha negato gli arresti domiciliari all'indagato?. Cosa rivelano le ammissioni parziali fatte dall'uomo durante l'interrogatorio?.? In Breve Aggressioni avvenute tra il 28 e il 29 aprile tra Fontivegge e zone universitarie.. Riconoscimenti fotografici e filmati di sorveglianza hanno permesso l'identificazione del trentunenne.. Assenza di dimora stabile ha impedito l'applicazione di misure alternative al carcere.. Profilo criminale dell'indagato evidenzia precedenti penali e attitudine aggressiva verso le donne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, in carcere l’uomo accusato di violenze su minore e studentessa

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