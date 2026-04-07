Perugia guerra in carcere Notte di caos e violenze | Agenti feriti e danni per 60mila euro

Nella notte, il carcere di Perugia è stato teatro di violenti scontri tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria. Secondo quanto dichiarato, ci sono stati agenti feriti e danni stimati intorno ai 60 mila euro. A riferirlo è il segretario del sindacato Sappe, che ha segnalato l’accaduto. La situazione ha portato a un intervento delle forze dell’ordine per contenere le violenze.

Una notte di guerra nel carcere di Perugia. A denunciare l'accaduto è Fabrizio Bonino, segretario del sindacato Sappe. I quattro detenuti, prosegue, “dopo aver inneggiato con Allahu Akbar e con piccoli danneggiamenti durante la chiusura serale hanno poi devastato sistematicamente le parti comuni di un’intera sezione a regime aperto”. E ancora: “Dopo aver fatto allontanare i 46 detenuti estranei ai disordini, i quattro aggressori hanno intimorito e costretto il personale addetto alla chiusura a rifugiarsi immediatamente all’interno della cellula di sicurezza”. E ancora: “Da quel momento - scrive Bonino -, nonostante i molteplici tentativi di dialogo avviati dalla sorveglianza generale e dagli agenti in servizio, la devastazione è proseguita in modo inarrestabile”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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