Perugia 1416 il Comune recede dall' associazione | Raggiunta autonomia organizzativa

Il Comune di Perugia ha deciso di lasciare l'associazione Perugia 1416-Passaggio tra Medioevo e Rinascimento Aps, dichiarando di aver raggiunto l'autonomia organizzativa. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base della scelta. La decisione del Comune si è concretizzata con il recesso dall'associazione, che si occupa di eventi e iniziative legate al patrimonio storico e culturale della città.

Il Comune di Perugia recede dall'associazione Perugia 1416-Passaggio tra Medioevo e Rinascimento Aps. La decisione è stata definita tramite delibera di giunta comunale n. 197 del 29 aprile 2026 ed è dettata dall'autonomia e dalla capacità organizzativa raggiunta, negli anni, dall'associazione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Perugia 1416, le novità dell'edizione 2026Per tre giorni infatti Perugia rivivrà atmosfere, usanze e competizioni dell’epoca con un ricco programma che coinvolgerà cittadini, visitatori e... L'Irst recede dall'accordo con Nursing Up, il sindacato: "Andremo dal giudice del lavoro"Il sindacato degli infermieri Nursing Up non ci sta ad essere tenuto fuori alla contrattazione di secondo livello dell'Irst Il sindacato degli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Perugia 1416, il Comune dice ufficialmente addio all’associazionedi Daniele Bovi Dopo l’annuncio di un anno fa, arriva l’ufficialità: il Comune dice addio a Perugia 1416, l’associazione che ormai da un decennio organizza la rievocazione storica dedicata a Braccio F ... umbria24.it Perugia 1416, il Comune recede dall'associazione: Raggiunta autonomia organizzativaLa decisione, definita tramite delibera di giunta, è stata dettata dalla capacità raggiunta dall'Aps nell'organizzazione della rievocazione storica ... perugiatoday.it