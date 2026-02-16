L' Irst recede dall' accordo con Nursing Up il sindacato | Andremo dal giudice del lavoro

L'Irst ha deciso di interrompere i colloqui con Nursing Up, il sindacato degli infermieri, che ora minaccia di portare la questione davanti al giudice del lavoro. La rottura arriva dopo settimane di trattative difficili, durante le quali Nursing Up aveva chiesto di partecipare alle decisioni sui rinnovi contrattuali nei reparti. La scena si complica ulteriormente, poiché il sindacato ha già preparato una denuncia formale per presunta esclusione ingiustificata.

Il sindacato degli infermieri Nursing Up non ci sta ad essere tenuto fuori alla contrattazione di secondo livello dell'Irst Il sindacato degli infermieri Nursing Up non ci sta ad essere tenuto fuori alla contrattazione di secondo livello dell'Irst. Lo fa sapere con un comunicato Gianluca Gridelli del Nursing Up. Nella nota, infatti, il sindacato annuncia che "la direzione dell'Irst si vedrà citata innanzi al Giudice del Lavoro per condotta antisindacale, inoltre come già nel precedente comunicato appena auditi i lavoratori in assemblea attiveremo tutte le forme di protesta sindacale sino ad arrivare allo sciopero nel caso non vi siano risposte soddisfacenti".