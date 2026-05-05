Pergamena dal sindaco alla storica ditta

Un anniversario significativo è stato celebrato ieri nella storica officina di elettromeccanica fondata dalla famiglia Palandri, che ha raggiunto i 70 anni di attività. Il sindaco ha consegnato una pergamena per riconoscere il traguardo alla ditta, ora guidata dall’anziano fondatore Giosuè. L’evento ha visto la partecipazione di dipendenti e familiari, con un momento di festa dedicato alla lunga storia dell’azienda.

Un traguardo importante, quello raggiunto dall’attività fondata dalla famiglia Palandri: la storica officina di elettromeccanica infatti ha compiuto 70 anni, festeggiati ieri con tanta soddisfazione da parte dell’ormai anziano fondatore Giosuè. "Ho iniziato il 2 maggio 1956 facendo le prime riparazioni – racconta Giosuè Palandri ricordando gli inizi del suo lavoro – all’epoca c’era tanto bisogno del nostro lavoro come riparatori e installatori, essendo il momento del boom economico, della ricostruzione e crescita del Paese dopo la guerra. Abbiamo portato la luce nelle case che venivano ristrutturate, abbiamo riparato i motori che hanno fatto fare un grande passo avanti alla comunità dopo un periodo di arretratezza e di crisi".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pergamena dal sindaco alla storica ditta Au cœur du Moyen Âge : les secrets oubliés du Paris médiéval - Laissez-vous guider Stephane Bern MG Notizie correlate Dal lavoro artistico della storica stamperia nasce una mostra diffusa dedicata alla Via CrucisIn Romagna l’arte religiosa fa parte del paesaggio culturale e della vita delle comunità. Libertas Volley Forlì, altra gioia dal settore giovanile: storica qualificazione alla Final four regionale per l'Under 14Altro importante traguardo per il settore giovanile della Libertas Volley Forlì che, dopo l'Under 18, festeggia anche la storica qualificazione del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pergamena dal sindaco alla storica ditta; Leva 2008: i neodiciottenni di Cocconato e dintorni celebrano la festa di leva; Festa a Ozieri per i 100 anni di zia Toiedda Campana; Un attestato di riconoscimento per dire grazie ad Adam che sventò un furto a Casoria. Pergamena dal sindaco alla storica dittaUn traguardo importante, quello raggiunto dall’attività fondata dalla famiglia Palandri: la storica officina di elettromeccanica infatti ha compiuto 70 ... lanazione.it Consegnate pergamene e targhe ai titolari delle 41 attività registrate all’Albo dei Negozi StoriciUna cerimonia per celebrare chi, con il proprio lavoro, ha fatto la storia del commercio cittadino. Questa mattina a Palazzo Arengo il sindaco Marco ... picenonews24.it https://globusmagazine.it/roberto-franco-avra-la-pergamena-attestato-al-valore-il-6-giugno-al-teatro-gebel-hamed-di-erice/ #tutti #attestatoalvalore #Erice #RobertoFranco #sicily #Trinacria #poeta #filosofo #geologo #ministeroagricolturaeforeste #RegioneSic - facebook.com facebook