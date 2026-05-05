Peretola tuona il Pd della Piana | Impugnate il decreto del governo

Il Partito Democratico della Piana critica duramente il decreto del governo riguardante la situazione di Peretola, definendolo “una scorciatoia insopportabile”. Le segreterie dei circoli di Calenzano e Campi Bisenzio hanno espresso la loro posizione attraverso comunicati ufficiali, chiedendo di impugnare formalmente il provvedimento. La polemica riguarda le modalità di approvazione e le implicazioni legali del decreto stesso.

"Una scorciatoia insopportabile". Non usano mezzi termini le segreterie del Pd di Calenzano, Campi e Sesto nell’esprimere forte preoccupazione sulla recente emanazione del nuovo decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che, di fatto, esclude la Commissione Europea dall’esprimere un parere sulla Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto di potenziamento dell’aeroporto di Firenze. Il provvedimento, prevede esclusivamente un’informativa alla Commissione Europea riguardo alle misure compensative rispetto agli stagni della Piana fiorentina e pratese perché nell’area naturale in questione sarebbero presenti solo specie e habitat non prioritari.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Peretola, tuona il Pd della Piana: "Impugnate il decreto del governo" Notizie correlate Incredibile Pd: vuole che Bruxelles blocchi il decreto del governo per abbassare le bollette a famiglie e impreseAncora una volta il Pd sceglie di schierarsi contro l’Italia pur di andare contro il governo. Leggi anche: Comunali, il Pd tuona: "Basta mercato dei candidati, la politica torni a essere etica e credibile"