Comunali il Pd tuona | Basta mercato dei candidati la politica torni a essere etica e credibile

Nel dibattito politico legato alle prossime elezioni comunali, il Partito Democratico ha espresso forte disapprovazione riguardo alle pratiche di candidature che cambiano schieramento senza remore. In un intervento pubblico, il partito ha criticato il fenomeno del trasformismo, definendolo una questione che mina la credibilità delle istituzioni e mette in discussione l’etica politica. La richiesta è di tornare a un impegno più trasparente e rispettoso dei principi democratici.

“In queste settimane assistiamo a un fenomeno che preoccupa e indigna. Il trasformismo politico è stato elevato a metodo, con candidature, o proposte di candidatura, che cambiano schieramento con estrema disinvoltura pur di trovare spazio. Non è questo il modo di costruire rappresentanza, né di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Sfida al congresso Pd. Bassi: "Il partito torni a essere luogo di dibattito"In attesa che le altre componenti del partito smuovano le acque, da ieri, come anticipato da La Nazione, è ufficiale l’ipotesi di candidatura a... Leggi anche: Comunali, Pd senza paura: "Tanti candidati civici? Non siamo preoccupati" Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Pd, Ciarcia tuona sulle Provinciali: Escluso a mia insaputa. Dalla segreteria un atto vergognoso; Imperia: rattoppi con asfalto nero sulla ciclabile, assessore Gaggero tuona contro il PD. Cittadini ingannati da accuse infondate. Comunali Milano, La Russa rilancia Lupi: Meglio un politico. Anche il Pd in campagna elettoraleDall'altra parte di Milano anche il Partito Democratico ha aperto il suo anno pre-elettorale per il dopo Sala. Lo slogan, innamorarsi ancora di Milano. Sennza rinnegare quanto fatto finora dal ... rainews.it Imperia: rattoppi con asfalto nero sulla ciclabile, assessore Gaggero tuona contro il PD. Cittadini ingannati da accuse infondateSulle polemiche sollevate dal Partito Democratico in merito ai rappezzi con asfalto nero sulla pista ciclabile, che i dem avevano definito il simbolo di una gestione miope e città trascurata, arriva ... imperiapost.it Paolo Bonafè political page candidato nella lista udc per le comunali di Venezia in appoggio a Simone Venturini nel finale trasmissione del 21 aprile 2026. - facebook.com facebook