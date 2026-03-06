Incredibile Pd | vuole che Bruxelles blocchi il decreto del governo per abbassare le bollette a famiglie e imprese

Il Partito Democratico ha richiesto a Bruxelles di bloccare il decreto del governo che prevede misure per ridurre le bollette di famiglie e imprese. La richiesta è stata presentata ufficialmente, suscitando reazioni nel panorama politico italiano. La decisione del partito ha generato discussioni e ha attirato l’attenzione sui rapporti tra le istituzioni europee e nazionali. La questione rimane al centro delle attenzioni pubbliche e politiche.

Ancora una volta il Pd sceglie di schierarsi contro l'Italia pur di andare contro il governo. L'ultima mossa in questo senso è la presentazione di un'interrogazione contro il decreto bollette in cui i dem, spalleggiati dai Verdi, chiedono sostanzialmente alla Commissione di mettere in mora l'Italia per il provvedimento che punta ad abbassare i costi dell'energia. Una presa di posizione anti-italiana che appare perfino più inaccettabile delle precedenti alla luce della situazione internazionale e delle ripercussioni che rischia di avere sui costi energetici e, dunque, sulle famiglie e sul sistema produttivo italiano.