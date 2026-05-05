Luca Spada ha deciso di non partecipare all’udienza prevista davanti al Tribunale del Riesame, come comunicato dal suo avvocato difensore. La scelta è stata presa in data 5 maggio 2026 e riguarda una fase del procedimento giudiziario in corso. La decisione è stata annunciata attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni che hanno portato a questa rinuncia.

Forlì, 5 maggio 2026 – Luca Spada rinuncia all’udienza davanti al tribunale del Riesame. Lo ha deciso il suo avvocato difensore Marco Martines. L’udienza era fissata in mattinata al tribunale di Bologna. L’ex autista 27enne indagato per omicidio volontario. L’ex autista di ambulanza e volontario della Croce Rossa di Meldola (Forlì-Cesena) si trova in carcere dall’11 aprile corso dopo essere stato accusato dell'omicidio volontario di un'anziana paziente trasportata in ambulanza. Il 27enne infatti è indagato dalla Procura di Forlì per sei omicidi, anche se la misura riguarda solo quello dell'85enne Deanna Mambelli, alla quale avrebbe iniettato aria con un catetere venoso, il 25 novembre 2025.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Perché Luca Spada ha rinunciato all’udienza davanti al Tribunale del Riesame: le motivazioni

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