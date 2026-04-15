Morti sospette in ambulanza Luca Spada si dichiara innocente davanti al gip | interrogatorio durato 4 ore

Da virgilio.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Spada ha dichiarato la propria innocenza durante un lungo interrogatorio di quattro ore davanti al giudice. La vicenda riguarda alcune morti avvenute in circostanze sospette a bordo di un'ambulanza. Dopo l'udienza, l'uomo ha confermato di non aver commesso alcun reato, mentre le indagini continuano a chiarire i dettagli della vicenda. La procura sta esaminando le testimonianze e i reperti raccolti nel corso delle indagini.

Le indagini sul caso delle morti sospette in ambulanza hanno portato all’arresto di Luca Spada. L’autista 27enne della Croce Rossa è stato interrogato per 4 ore dal Gip. I suoi legali Marco Martines e Gloria Parigi, all’uscita del tribunale di Forlì, hanno dichiarato che il loro assistito si è professato innocente. Gli avvocati hanno anche detto che in certi momenti il giovane si è commosso. Morti in ambulanza: Luca Spada sostiene di essere innocente Le risposte di Spada al Gip L'ex collega di Spada: il racconto sulla siringa aperta Morti in ambulanza: Luca Spada sostiene di essere innocente Luca Spada ha risposto alle domande del giudice “punto per punto”, hanno riferito i suoi legali.🔗 Leggi su Virgilio.it

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