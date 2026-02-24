Laura Valdesi riporta che il caso di Castellina in Chianti nasce da un omicidio avvenuto nel paesino toscano, che ha portato due donne a chiedere di non rispondere durante l'interrogatorio. Questa decisione ha aggiunto tensione alla vicenda, che si sta dipanando nelle aule di tribunale. Oggi si tiene un’udienza al tribunale del riesame, dove si discuteranno le prossime mosse legali. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

di Laura Valdesi SIENA Giallo di Castellina in Chianti, oggi un nuovo capitolo della delicata vicenda si scrive in tribunale dopo l’interrogatorio di garanzia a Siena in cui le due donne accusate di omicidio si avvalsero della facoltà di non rispondere. Questa volta l’udienza si svolge a Firenze, davanti al tribunale del riesame, dove saranno presenti Denise Duranti, 37 anni, difesa dallo studio Pisillo, ed Erica Cuscela, 25 anni, assistita da Fausto Rugini con il collega di studio Raffaele Borrello. Le due donne, come noto, sono state arrestate il 5 febbraio scorso dai carabinieri che hanno eseguito la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla morte di Franca Genovini, la perpetua di 85 anni trovata senza vita nella sua casa di via IV novembre a Castellina in Chianti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Castellina in Chianti, anziana uccisa in casa: arrestate due donne. L’accusa: omicidio e rapinaQuesta mattina a Castellina in Chianti sono state arrestate due donne, di 37 e 25 anni, con l’accusa di aver ucciso un’anziana donna nella sua casa.

Il giallo di Castellina in Chianti. Le donne arrestate dal giudice. Accusate di omicidio premeditatoDue donne coinvolte nel caso di omicidio a Castellina in Chianti si sono presentate in tribunale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Omicidio di Castellina in Chianti. Oggi udienza al tribunale del riesame; Omicidio Franca Genovini, le difese delle due donne arrestate chiedono il riesame; Il giallo di via Stuffler Indagine sui manoscritti del prof Marangio trovato morto in casa.

Morte di Franca Genovini, silenzio delle indagate davanti al gipSi è conclusa oggi l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip Andrea Grandinetti per le due donne arrestate nell’ambito dell’inchiesta sul presunto omicidio di Castellina in Chianti. Le indagate per ... radiosienatv.it

Omicidio di Franca Genovini a Castellina in Chianti, dopo un anno e mezzo arrestate due donne: la nipote di 37 anni e un'amica di 25Due donne sono finite in carcere con l’accusa di aver ucciso Franca Genovini. Si tratta di una 37enne, nipote acquisite della vittima e residente a Siena, e di una 25enne, che abita in provincia di ... corrierefiorentino.corriere.it

Il Giornale di Vicenza. . Per mesi si è parlato di una morte naturale. Poi le indagini hanno raccontato un’altra storia. L’omicidio di Franca Genovini, avvenuto nell’agosto 2024 a Castellina in Chianti, arriva oggi a una svolta: due donne arrestate, una con un leg - facebook.com facebook