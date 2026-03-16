UniCredit ha avviato un'offerta pubblica di acquisto su Commerzbank, con l’obiettivo di aumentare la propria quota di partecipazione oltre il 30 per cento. La banca italiana ha deciso di concentrare gli sforzi sul rafforzamento della posizione azionaria piuttosto che su un’operazione di takeover completa. La mossa mira a consolidare la presenza nel capitale di Commerzbank attraverso questa strategia di acquisizione.

UniCredit accelera sul dossier Commerzbank e sceglie una mossa che punta più al consolidamento della partecipazione che a una vera scalata. La banca guidata da Andrea Orcel ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria sulle azioni dell’istituto tedesco con l’obiettivo di superare la soglia del 30% prevista dalla normativa locale. Un passaggio tecnico ma strategico, che consentirebbe al gruppo italiano di stabilizzare la propria posizione nell’azionariato di Commerzbank senza arrivare al controllo. L’operazione si inserisce in una fase di forte dinamismo nel settore bancario europeo, dove le grandi istituzioni cercano nuove dimensioni e sinergie mantenendo al tempo stesso equilibrio regolatorio e finanziario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - UniCredit accelera su Commerzbank: al via l’OPS per superare il 30%

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