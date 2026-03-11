Le ricette del governo contro il caro benzina sono solo propaganda | l'economista Sapelli le smonta

Un economista ha commentato le misure del governo contro il caro benzina, affermando che si tratta solo di propaganda. Le proposte prevedono un taglio delle accise attraverso un meccanismo di accise mobili e una lotta alla presunta

Un taglio delle accise - con il meccanismo delle accise mobili - e la lotta alla "speculazione" delle compagnie petrolifere. Queste, al momento, sono le due misure che il governo Meloni valuta per combattere il rincaro di benzina e gasolio. L'economista Giulio Sapelli, intervistato da Fanpage.it, le ha contestate entrambe: "Non fanno politica, ma propaganda". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

L’ombra dei fondi privati sul Piano Casa del governo, Scuderi (Avs): “Così c’è solo speculazione”Il Piano Casa del governo Meloni sarà coordinato, secondo le indiscrezioni, da Mario Abbadessa, ex manager della multinazionale immobiliare Hines.

Dal primo febbraio nel Lazio le ricette mediche scadranno prima. D’Amato: “Per i pazienti sarà un dramma”Nel Lazio l’88% delle prestazioni sanitarie non viene garantito nei tempi di legge e, dal primo febbraio, la riduzione della validità delle...