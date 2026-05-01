Blocco Flotilla Salis in manifestazione | Sconcertante come gli aiuti di Music for Peace fermi in Giordania

Da genovatoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca di Genova ha partecipato a una manifestazione organizzata da Calp e Music for Peace, sostenendo gli attivisti della Global Sumud Flotilla. La protesta si è svolta per chiedere la liberazione degli attivisti bloccati dall’esercito israeliano in acque internazionali al largo della Grecia. La sindaca ha commentato la situazione definendola sconcertante e ha fatto riferimento anche agli aiuti di Music for Peace, che sono rimasti in Giordania.

Anche la sindaca di Genova Silvia Salis è intervenuta alla manifestazione organizzata da Calp e Music for Peace a sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla, bloccati dall'esercito israeliano in acque internazionali al largo della Grecia. Israele blocca le navi della nuova Flotilla.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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