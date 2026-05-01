Blocco Flotilla Salis in manifestazione | Sconcertante come gli aiuti di Music for Peace fermi in Giordania

La sindaca di Genova ha partecipato a una manifestazione organizzata da Calp e Music for Peace, sostenendo gli attivisti della Global Sumud Flotilla. La protesta si è svolta per chiedere la liberazione degli attivisti bloccati dall’esercito israeliano in acque internazionali al largo della Grecia. La sindaca ha commentato la situazione definendola sconcertante e ha fatto riferimento anche agli aiuti di Music for Peace, che sono rimasti in Giordania.

Anche la sindaca di Genova Silvia Salis è intervenuta alla manifestazione organizzata da Calp e Music for Peace a sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla, bloccati dall'esercito israeliano in acque internazionali al largo della Grecia. Israele blocca le navi della nuova Flotilla.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Israele blocca gli aiuti di Music for Peace, che ha agito come indicato dal governo: ora bisogna intervenireIn questo contesto drammatico, ogni ritardo, ogni ostacolo burocratico o politico, ogni blocco logistico si traduce in vite messe ulteriormente a... Leggi anche: Gaza, la Flotilla in partenza da Napoli porta aiuti umanitari oltre il blocco. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Blocco Flotilla, Salis in manifestazione: Sconcertante, come gli aiuti di Music for Peace fermi in Giordania; Genova scende in piazza per la Flotilla: centinaia davanti a Music for Peace chiedono la liberazione degli attivisti -; Flotilla per Gaza, da Augusta sfida civile al blocco in mare; Sequestro Flotilla, Salis: Atto che va contro i principi del diritto internazionale. Dalla manifestazione davanti alla Prefettura alla marcia per le vie del centro: mobilitazione dopo il blocco della Global Sumud Flotilla - facebook.com facebook Domenica 26 aprile, sessanta imbarcazioni della Global Sumud Flotilla lasciano Augusta, in Sicilia, con attivisti di più nazionalità e con carichi di prima necessità. La nave Arctic Sunrise di Greenpeace garantisce il supporto tecnico. Destinazione Gaza, per sfid x.com