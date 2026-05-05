Il tribunale dell’Uruguay ha confermato la regolarità dell’adozione della Minetti, respingendo le contestazioni sulla legittimità del procedimento. La decisione è stata presa seguendo tutte le norme previste dalla legge locale, senza ricorrere a pratiche informali o accordi privati. Dopo il pronunciamento, un rappresentante ha ringraziato il Colle per il supporto ricevuto durante tutto il percorso.

A dispetto di quanto è stato raccontato nelle ultime settimane, la vicenda legata a Nicole Minetti, tra la grazia ricevuta dal Quirinale e il bambino adottato in Uruguay, comincia poco alla volta a rientrare dentro un perimetro più preciso. Restano ancora alcune verifiche da fare. Ma dagli atti già noti e dalle dichiarazioni arrivate dal Paese sudamericano emerge un punto chiaro: l’adozione non fu di certo una procedura occulta. Anzi, fu un procedimento giudiziario, seguito dall’Inau - l’Istituto per l’infanzia e l’adolescenza dell’Uruguay - e concluso dal Tribunale di Maldonado, città vicina a Punta del Este. Anche le autorità uruguaiane che hanno avuto un ruolo nella vicenda e l’hanno seguita sin dall’inizio, hanno confermato più volte la regolarità del percorso.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Per l’Uruguay è regolare l’adozione della Minetti. E Cipriani ringrazia il Colle

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Ranucci a @reportrai3 sulla vicenda Nordio-Uruguay: “Non ho dato una notizia non verificata, ma ho detto che stiamo verificando una notizia” (che però ha dato e che quindi per definizione non era ancora verificata). GROTTESCO @SigfridoRanucci x.com