L’adozione del bambino di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani è avvenuta in Uruguay e non seguì un percorso lineare. Diversi magistrati sono intervenuti nel procedimento, che si svolse tra residenze private e incontri presso il ranch di Cipriani. A Milano, il 1 maggio 2026, si è affermato che l’adozione è stata effettuata “nel rispetto della legge” senza ulteriori dettagli sui passaggi specifici.

Milano, 1 maggio 2026 – L’ adozione del bambino di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani – alla base della grazia concessa all’ex consigliera lombarda – è avvenuta “nel rispetto della legge”. Lo dichiara Pablo Abdala, dal 2020 presidente dell’Inau, l'ente che gestisce le adozioni nel paese sudamericano, e ora anche deputato nazionalista. Il procedimento non è stato però lineare. “Sono intervenuti diversi magistrati, poiché a un certo punto è stato persino presentato un ricorso per tutela costituzionale ”. Questo sarebbe accaduto nella fase di affidamento provvisorio. Poi c’è stata la “sentenza che ha decretato la separazione dalla famiglia biologica e l'adozione piena".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Minetti, l’adozione in Uruguay non fu lineare. “Intervennero diversi magistrati. I bambini frequentavano il ranch di Cipriani”

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