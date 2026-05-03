Nicole Minetti e l' adozione in Uruguay dall' Inau valutazione regolare dopo un lungo iter

Da tgcom24.mediaset.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un lungo percorso di verifiche e ricorsi, è stata presa una decisione definitiva riguardo all'adozione di un minore in Uruguay. L’Inau ha concluso le valutazioni e ha ritenuto che la coppia italiana potesse ricevere l’affidamento. La procedura si è conclusa con l’approvazione finale, che ha visto coinvolti vari passaggi di verifica e controlli formali. La decisione rappresenta l’epilogo di un percorso giuridico complesso e articolato.

La scelta di affidare il bimbo alla coppia Minetti-Cipriani è arrivata dopo una attenta valutazione comparativa tra più famiglie. Questo è quanto riporta il quotidiano uruguayano El Observador che sottolinea come l'Inau, l'ente per le adozioni in Uruguay, avesse deciso di affidare il bambino alla coppia formata solo al termine di un iter lungo e complesso, che continua però a lasciare dubbi su alcuni passaggi. In un primo momento, infatti, era favorita un’altra coppia, che aveva già ospitato il minore per anni, ma alla fine le autorità hanno ritenuto che l'affidamento a Nicole Minetti fosse la soluzione migliore per il bambino.,, La procedura ha avuto diversi cambi di direzione.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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