Per l’Estate 2026 la trasparenza si libera dell’etichetta di provocazione per farsi architettura pura Tulle pizzi e veli scolpiscono il look con abiti borse e calzature a contrasto

Per l’estate 2026, le tendenze moda si concentrano su un’estetica più pura e senza filtri, abbandonando le provocazioni per valorizzare tessuti come tulle, pizzi e veli. Le collezioni presentano abiti, borse e calzature caratterizzati da contrasti netti e dettagli che evidenziano la trasparenza e il gioco di sovrapposizioni. Le sfilate mostrano un’attenzione particolare verso look che svelano e rivelano, creando un equilibrio tra mistero e audacia.

D imenticate il gioco del mistero. L’estetica osée di stagione, secondo le sfilate, punta sul total look rivelatore. Archiviata la timidezza, la trasparenza domina la scena declinata in tessuti in pizzo, dal Chantilly al rebrodé fino al Valencienne, che vanno a impreziosire: vestito, top e maglia. E sorprendentemente anche gli accessori. Come indossare l’abito in pizzo oltre la cerimonia: dal giorno alla sera con stile X La vera novità è il corto circuito cromatico. Borse e scarpe rompono il rigore dell’outfit monocromo, declinandosi in tonalità (pastello) distanti rispetto all’abito. Il gioco di incastri tonali, trasforma l’insieme in una stratificazione sofisticata.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per l’Estate 2026, la trasparenza si libera dell’etichetta di provocazione per farsi architettura pura. Tulle, pizzi e veli scolpiscono il look con abiti, borse e calzature a contrasto Notizie correlate Si alzano i veli sull'edizione 2026 dell'Epica VanvitellianaSarà presentata l’11 aprile alle ore 17:00, presso la Pro Loco di San Leucio in via Trattoria, la quarta edizione dell’Epica Vanvitelliana, la... Leggi anche: Come i gusti di un goloso smoothie da passeggio, la moda dell'Estate 2026 è un trionfo di frutta su abiti e accessori Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Parità e trasparenza retributiva: nuovi obblighi e sanzioni per le imprese; Trasparenza retributiva e parità salariale: via libera al decreto; 1996-2026: Trent'anni di trasparenza e innovazione; Trasparenza salariale, decreto approvato: nuove regole per le imprese dal 7 giugno. Torre Annunziata, al via la pulizia dell’arenile pubblico per l’estate 2026Torre Annunziata, 4 Maggio - Sono cominciate questa mattina le operazioni di pulizia dell'arenile pubblico in vista della stagione estiva 2026. Da oggi e fino ... sciscianonotizie.it Trasparenza salariale 2026 | Ok definitivo: cosa cambia dal 7 giugno?Trasparenza salariale 2026 approvata dal Consiglio dei Ministri. Ecco quindi gli adempimenti e i diritti dei lavoratori ... ilsussidiario.net In estate cambi dei palinsesti Rai Cosa ci aspetta di vedere in tv https://fanpa.ge/2TPzp - facebook.com facebook Salò, l’estate è pronta a sbocciare tra musica, cultura e sapori x.com