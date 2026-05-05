Per la prima volta un trapianto di tessuto testicolare ha attivato la produzione di spermatozoi in uomo sterile

Per la prima volta, un uomo sterile ha prodotto spermatozoi a seguito di un trapianto di tessuto testicolare. Il tessuto, prelevato durante l’infanzia prima della pubertà, è stato trasferito in un suo testicolo. Dopo l’intervento, sono stati riscontrati segnali di attività spermatica, segnando un passo avanti nelle possibilità di trattare l’infertilità causata da problemi testicolari. L’intervento rappresenta un caso unico nel suo genere.

Un uomo sterile ha mostrato per la prima volta segni di produzione di spermatozoi dopo aver ricevuto un trapianto di tessuto testicolare prelevato quando era solo un bambino, prima della pubertà. È la prima volta che un trapianto di questo tipo mostra segni di successo in un paziente adulto sterile.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bimbo in attesa di trapianto a Napoli: la speranza ora è un cuore meccanico, attivato uno specialista del NiguardaUn cuore meccanico potrebbe salvare la vita di Tommaso, questo il nome del bambino di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli in... “Era la prima volta che vedevo un torace vuoto”, la testimonianza dell’infermiera presente durante il trapianto a Domenico CaliendoIl cuore di Domenico fu espiantato prima ancora che l’équipe medica verificasse le condizioni dell’organo destinato al trapianto. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Salone Off arriva per la prima volta a Vercelli con tre appuntamenti culturali; Vini d’Abbazia, per la prima volta in Calabria l’anteprima dell’edizione nazionale; Quel giorno di 40 anni fa quando l'Italia si connesse a Internet per la prima volta; La Radioterapia di Grosseto per la prima volta entra nel novero delle strutture accreditate a livello internazionale. Gigi Hadid e Bradley Cooper per la prima volta insieme al Met GalaLa coppia ha scelto di non sfilare insieme, ricongiungendosi durante la cerimonia, ma Gigi Hadid ha comunque voluto dedicare al compagno alcune parole tenere durante il red carpet ... vanityfair.it Blanco arriva per la prima volta ad Eboli: info e scalettaDopo l’uscita di MA’, l’attesissimo nuovo album pubblicato il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italy), con la direzione artistica di ... zon.it Parla per la prima volta dal carcere di Bollate il componente della banda accusata di 23 omicidi e un centinaio di feriti. I parenti delle vittime: «Frastornati» - facebook.com facebook MN - Oggi Modric per la prima volta a Milanello dopo l'infortunio. Il croato vuole provare a rientrare per l'ultima di Serie A x.com