Era la prima volta che vedevo un torace vuoto la testimonianza dell’infermiera presente durante il trapianto a Domenico Caliendo

Durante un intervento chirurgico, un’infermiera ha riferito di aver visto per la prima volta un torace vuoto. In questa occasione, il cuore di Domenico Caliendo fu rimosso prima che l’équipe medica completasse la verifica delle condizioni dell’organo destinato al trapianto. L’episodio si è verificato durante un’operazione di trapianto di cuore.

Il cuore di Domenico fu espiantato prima ancora che l’équipe medica verificasse le condizioni dell’organo destinato al trapianto. Con il passare dei giorni si rafforza questa ipotesi come emerge dalla deposizione resa il 24 febbraio davanti al pubblico ministero da un’infermiera specializzata presente in sala operatoria il 23 dicembre scorso, giorno dell’intervento eseguito all’Ospedale Monaldi di Napoli, sul piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio scorso. “Nella mia esperienza di trapianti era la prima volta che vedevo un torace vuoto”, ha dichiarato la teste, tecnico perfusionista, ricostruendo le fasi successive all’arrivo del nuovo cuore, proveniente da Bolzano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Domenico Caliendo, clima da resa dei conti nel team dei trapianti: «Oppido non collabora». Lite sul perito x.com

"Nella tragica vicenda del piccolo Domenico Caliendo non ci troviamo più di fronte 'solo' a gravissime accuse di negligenza medica e omicidio colposo ma emergerebbe anche un reato altrettanto inquietante: il falso materiale e ideologico in atto pubblico. Qua - facebook.com facebook