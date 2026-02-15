Bimbo in attesa di trapianto a Napoli | la speranza ora è un cuore meccanico attivato uno specialista del Niguarda

Tommaso, un bambino di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, rischia di morire dopo un trapianto di cuore fallito. La sua famiglia spera ora in un cuore artificiale, e uno specialista del Niguarda di Milano ha già attivato il dispositivo per poter intervenire se necessario.

Un cuore meccanico potrebbe salvare la vita di Tommaso, questo il nome del bambino di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli in condizioni gravissime dopo un trapianto fallito. La proposta arriva dall’ospedale Niguarda di Milano: un cuore artificiale che potrebbe sostituire temporaneamente l’organo danneggiato e dare al piccolo il tempo di aspettare un nuovo trapianto compatibile. Giovanni Gravili, fondatore dell’associazione “Nodi d’Amore”, ha messo in contatto la famiglia napoletana con uno specialista del Niguarda, esperto di cuori meccanici per pazienti adulti. L’ospedale milanese ha confermato di avere le competenze tecniche per effettuare l’intervento, ma c’è un problema: questa procedura viene normalmente eseguita su adulti, non su bambini così piccoli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

