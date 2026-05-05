Per il Met Gala 2026, Romeo Beckham ha deciso di adottare un nuovo protocollo di skincare su misura, cambiando le sue abitudini di cura della pelle. Questa preparazione avviene in anticipo, lontano dal clamore degli eventi e dai riflettori, in un ambiente tranquillo dedicato alla valutazione dettagliata della pelle. La routine personalizzata si basa su analisi approfondite, e rappresenta un passo importante nella cura individuale prima di partecipare alla grande serata.

Il Met Gala non inizia quando si apre il tappeto, ma molto prima, in una stanza silenziosa dove la pelle viene letta come un testo preciso. È lì che Romeo Beckham si è preparato al Met Gala 2026, affidandosi alle mani di Sophie Carbonari. Non una sequenza standard, ma una risposta puntuale a ciò che il suo viso raccontava in quel momento. Come spiega Carbonari, «non lavoro con la celebrità di una persona, ma con la sua pelle». E quella pelle portava i segni di allenamenti, voli intercontinentali e set fotografici, tre vite condensate in un solo equilibrio da ritrovare. Quando la pelle diventa un archivio da decifrare. The 2026 Met Gala Celebrating "Costume Art" - Arrivals.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Per il Met Gala 2026, Romeo Beckham cambia le regole della skincare e si affida a un protocollo su misura

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