Per il Fmi il caro energia peserà fino a 2.270 euro sulle famiglie italiane

Da lettera43.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il Fondo monetario internazionale, il costo dell’energia continuerà a gravare sulle famiglie italiane, arrivando fino a 2.270 euro nel 2026. Per le famiglie dell’Unione europea, l’impatto complessivo si tradurrebbe in una perdita di circa 375 euro all’anno, equivalenti allo 0,7 per cento del consumo medio, considerando gli attuali livelli di prezzo e gli aumenti previsti.

Con i prezzi attuali, la famiglia media dell’Ue perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7 per cento del consumo medio, a causa di tutti gli aumenti di prezzo. È quanto rilevato da Oya Celasun, vicedirettore per l’Europa del Fondo monetario internazionale. «L’impatto varia notevolmente, da 620 euro in Slovacchia a 134 euro in Svezia. Secondo lo scenario ”grave” del Weo del Fmi di aprile 2026, la perdita media salirebbe a 1.750 euro». Il grafico dell’intervento include anche le stime sull’ Italia, che vedono un impatto di 450 euro nello scenario base e 2.270 euro in quello grave. Eurozona, aumentano i rischi di recessione. Secondo lo...🔗 Leggi su Lettera43.it

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