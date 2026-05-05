Fmi caro energia peserà da 450 a 2.270 euro su famiglie italiane

Secondo un rapporto del Fondo Monetario Internazionale, il costo dell’energia per le famiglie italiane potrebbe aumentare tra i 450 e i 2.270 euro nel prossimo anno. I dati indicano che, con i prezzi attuali, le famiglie dell’Unione Europea potrebbero perdere circa 375 euro nel 2026, equivalenti allo 0,7% del loro consumo medio, a causa degli aumenti di prezzo nel settore energetico.

«Con i prezzi attuali, la famiglia media dell’Ue perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio, a causa di tutti gli aumenti di prezzo». È quanto ha detto Oya Celasun, vicedirettore per l’Europa del Fondo monetario, ieri all’Eurogruppo. «L’impatto varia notevolmente, da 620 euro in Slovacchia a 134 euro in Svezia. Secondo lo scenario ”grave” del Weo del Fmi di aprile 2026, la perdita media salirebbe a 1.750 euro». Il grafico dell’intervento include anche le stime sull’Italia: dal Fondo si apprende nel dettaglio che l’impatto stimato per l’Italia è di 450 euro nello scenario base e 2.270 euro in quello grave. «Secondo...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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