Fmi | caro-energia peserà 450 euro sulle famiglie italiane 2.270 in scenario grave

Secondo il rapporto del Fondo monetario internazionale, il caro-energia farà aumentare di circa 450 euro il costo annuo per ogni famiglia italiana, arrivando a 2.270 euro in uno scenario più grave. Nell’Unione europea, con i prezzi attuali, la perdita stimata per una famiglia media sarebbe di circa 375 euro nel 2026, equivalenti allo 0,7% del loro consumo complessivo.

“Con i prezzi attuali, la famiglia media dell’Ue perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio, a causa di tutti gli aumenti di prezzo”. È quanto ha detto Oya Celasun, vicedirettore per l’Europa del Fondo monetario, all’Eurogruppo. “L’impatto varia notevolmente, da 620 euro in Slovacchia a 134 euro in Svezia. Secondo lo scenario “grave” del Weo del Fmi di aprile 2026, la perdita media salirebbe a 1.750 euro”. Il grafico dell’intervento include anche le stime sull’Italia: dal Fondo si apprende nel dettaglio che l’impatto stimato per l’Italia è di 450 euro nello scenario base e 2.270 euro in quello grave. “Secondo lo scenario di base, la crescita nell’Eurozona dovrebbe rallentare all’1,1% nel 2026 e all’1,2% nel 2027, con un’inflazione in aumento di 0,7 punti percentuali al 2,6% nel 2026 e in calo al 2,2% nel 2027.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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