Per i 40 anni di Bicincittà tante nuove presenze a partire dall' università che mette a disposizione le due ruote per gli studenti

Per i 40 anni di Bicincittà, Pescara si prepara a ospitare nuovamente la manifestazione cicloturistica nazionale non competitiva. L'evento, dedicato a promuovere sport, mobilità sostenibile e stili di vita sani, vedrà per la prima volta la partecipazione di studenti universitari, che metteranno a disposizione le loro biciclette. La kermesse, giunta alla sua quarta decade, coinvolge diverse presenze e si svolge con un ritmo di spensieratezza e convivialità.

Taglia il traguardo dei 40 anni Bicincittà e Pescara, ancora una volta, si prepara a vivere all’insegna della spensieratezza la manifestazione cicloturistica nazionale non competitiva che promuove sport, mobilità sostenibile e corretti stili di vita e per la prima volta ad aderire sono state.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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