Reddito di merito in Calabria | 1000 euro al mese per gli studenti che scelgono le Università della Regione

Da vanityfair.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Calabria, gli studenti delle università regionali possono ricevere un pagamento mensile di 1000 euro attraverso un programma chiamato reddito di merito. Per ottenere questa assistenza, è necessario raggiungere e mantenere una media alta negli studi e rispettare specifici requisiti previsti dal programma. La misura mira a incentivare il merito accademico tra gli studenti che frequentano le università della regione.

Il reddito di merito, che è diventato virale, prevede un contributo di 1.000 euro al mese per le studentesse e per gli studenti delle Università calabresi. Per avere questo sostegno economico, come suggerisce il nome del provvedimento e come sottolinea il governatore Occhiuto, bisogna conseguire e mantenere una media alta ed essere in regola nel proprio percorso accademico. Il secondo criterio per ricevere questo supporto è non abbandonare la Calabria, almeno durante gli studi. Il reddito di merito è un invito alle ragazze e ai ragazzi calabresi a studiare nel proprio luogo di nascita e, magari, a restare a lavorare lì. «Questa ce l’avranno tutti i ragazzi calabresi iscritti nelle Università. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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