Un emendamento al Decreto Fisco alla Camera prevede una flat tax del 4% sugli assegni previdenziali per i pensionati italiani residenti all’estero che decidono di rientrare in Italia. La proposta è stata depositata dal partito Fratelli d’Italia e riguarda specificamente chi sceglie di trasferirsi nuovamente nel paese. La misura si applica agli assegni previdenziali dei pensionati che soddisfano determinati requisiti.

Fratelli d’Italia ha depositato un emendamento al Decreto Fisco alla Camera che prevede una flat tax al 4% sugli assegni previdenziali dei pensionati italiani che abitano all’estero ma decidono di tornare in Italia. L’agevolazione sarebbe riservata a chi si trasferisce nelle cosiddette aree interne, quindi nei comuni più lontani dalle città e a rischio spopolamento. Si tratta di una norma simile a quella che riguarda il mezzogiorno, che esiste dal 2019 e che mette a disposizione una flat tax del 7%. La nuova legge ha però diverse criticità, dall’effettiva attrattiva che può rappresentare per gli emigrati, visto il vincolo territoriale, all’obiettivo di favorire la ripresa economica e demografica delle aree maggiormente in crisi nel nostro Paese attraverso la domanda di servizi dei pensionati.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nuova flat tax al 4% sulla pensione per chi torna in Italia, requisiti

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