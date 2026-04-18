Cobolli che sorpresa a Monaco Batte Zverev ed è in finale

A Monaco, un giocatore italiano ha superato il tedesco Zverev e si è qualificato per la finale. Nel frattempo, il tennis italiano continua a mostrare segnali di crescita, con altri giovani atleti che si stanno affermando a livello internazionale. Dopo la vittoria di Montecarlo di uno dei numeri uno del mondo, il movimento si conferma in buona forma, con risultati significativi per il settore.

Continua il momento magico del tennis azzurro a dimostrazione che dietro Jannik Sinner, tornato numero al mondo dopo la vittoria di Montecarlo, ci sono altri giovani in grande crescita. Come Flavio Cobolli, ventitreenne romano, che ha conquistato la finale del torneo Atp 500 di Monaco di Baviera grazie alla vittoria in due set (6-3, 6-3) contro l’idolo di casa e numero tre al mondo Aleksander Zverev in un’ora e dieci minuti. Per Flavio è il primo successo contro un tennista nella top ten del tennid mondiale.Cobolli ha giocato con grande personalità il match contro il tedesco, sorpreso sin dall’inizio dalle variazioni di gioco del romano e dalla sua aggressività sin dal primo gioco.🔗 Leggi su Panorama.it

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