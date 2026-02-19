Pellegatti sicuro | Milan senza Rabiot e i migliori è dura con chiunque Cerchiamo di non …

Carlo Pellegatti afferma che l’assenza di Rabiot rende difficile il Milan contro qualsiasi avversario. La partita contro il Como si è conclusa 1-1, e il giornalista sottolinea come la mancanza del centrocampista influenzi le scelte della squadra. Pellegatti osserva che senza i giocatori migliori, i rossoneri devono affrontare sfide più complicate. La partita ha mostrato alcune lacune e il commentatore si aspetta miglioramenti nelle prossime gare. I tifosi attendono ora risposte dalla rosa.

"Per il Milan senza Rabiot, Pulisic, Saelemaekers, senza il miglior Leao che gioca al 30% è dura battere qualunque avversario". Ne è certo il giornalista Carlo Pellegatti che ha commentato così il pareggio tra il Milan e il Como per 1-1. Il commento su 'Instagram' continua: "E' inutile arrampicarsi sul gioco di Allegri. In avanti chi fa la differenza è Pulisic: quando entra si vede pericolosità e vivacità. Purtroppo per la borsite può offrire solo 1520 minuti in campo". LEGGI ANCHE: Milan, l'esperto è sicuro: "Vicini a lasciare il Real Madrid". Che occasione di calciomercato>>> Pellegatti continua con la sua analisi: "Ci rimaniamo male perché speravamo di andare a -5 dall'Inter, invece siamo solo a -7. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Partita di spessore per Rabiot: il Milan con lui è al sicuroLa presenza di Adrien Rabiot rappresenta un elemento importante per il Milan, contribuendo a rafforzare il centrocampo e a garantire stabilità alla squadra.

