Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato pubblicamente sulla situazione riguardante il possibile acquisto di un calciatore da parte del Milan. Pellegatti ha affermato di essere convinto che la società non sia interessata a questo calciatore specifico. La sua dichiarazione si aggiunge alle voci di mercato che circolano nelle ultime settimane e riguarda direttamente le decisioni del club in vista della prossima sessione di trasferimenti.

Continuano le voci di mercato per quanto riguarda il possibile arrivo al Milan di Leon Goretzka. Classe 1995, in uscita a parametro zero dal Bayern Monaco. Per il Diavolo rappresenta un'occasione più unica che rara per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Nel 3-5-2, il tedesco sarebbe la pedina perfetta da mettere a destra al posto di Fofana (che potrebbe essere ceduto): fisico, corsa, Goretzka è la mezzala ideale per Allegri. Chi va contro corrente è il giornalista Carlo Pellegatti, che già ieri parlava di una frenata (leggi qui). Oggi aggiunge interessanti particolari anche sul modus operandi della società rossonera. "Goretzka sono sicuro che alla società non piaccia.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti rivela: “Goretzka sono sicuro che alla società non piaccia”. Il problema del Milan

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