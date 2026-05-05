Pedopornografia 2.623 casi online nel 2025 e 224 arresti

Nel corso del 2025, la Polizia postale e per la sicurezza cibernetica ha gestito 2.623 casi di pedopornografia online, con 224 persone arrestate. Questi numeri indicano un aumento rispetto agli anni precedenti e rappresentano un dato rilevante nel lavoro delle forze dell’ordine contro i crimini digitali legati alla pornografia minorile. La maggior parte delle denunce riguarda contenuti condivisi attraverso piattaforme di messaggistica e social network.

Sono stati 2.623 i casi di pedopornografia online trattati nel 2025 dalla Polizia postale e per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato: 1.039 le perquisizioni, 224 le persone arrestate e 1.085 quelle denunciate in stato di libertà, mentre sono stati 2.876 i siti contenenti materiale illecito inseriti in black list e resi inaccessibili. I dati, contenuti nel report “Tracce digitali, vittime reali: l’impegno a difesa e protezione dei più piccoli”, vengono diffusi in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia e restituiscono la dimensione di un fenomeno in continua evoluzione, nel quale le tecnologie digitali vengono sfruttate per la commissione di reati particolarmente gravi in danno dei minori.🔗 Leggi su Lapresse.it

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