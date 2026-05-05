Pedofilia online Polizia | oltre sono 2.600 casi nel 2025

Nel corso del 2025, le forze dell’ordine hanno gestito più di 2.600 casi collegati alla pedopornografia online, un dato che si aggiunge a una serie di interventi mirati a contrastare questa forma di crimine sul web. Le autorità continuano a monitorare e intervenire per affrontare la diffusione di contenuti illegali rivolti ai minori, con un’attenzione costante alle attività criminali in rete.

I numeri dell’orrore sul web. Nel 2025 la Polizia ha trattato oltre 2.600 casi legati alla pedopornografia online. Servizio di Ferraiuolo TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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