Un pediatra ha sottolineato che la cura dei bambini non si limita alla gestione delle patologie, ma deve considerare anche il benessere complessivo dei più giovani. Durante un intervento pubblico, ha evidenziato l'importanza di un approccio che vada oltre la semplice terapia, puntando a un modello di medicina dedicata all'età evolutiva. La discussione si è concentrata sulla necessità di sviluppare strategie che abbraccino tutti gli aspetti della crescita infantile.

Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - "Non bisogna guardare solo ai bisogni di salute, ma al benessere complessivo della persona. Un concetto che oggi è centrale nei sistemi sanitari più avanzati e patrimoio anche dall'Organizzazione mondiale della sanità: non basta curare le malattie, bisogna fare in modo che le persone stiano bene. Per i bambini, questo significa crescere nelle migliori condizioni possibili, a partire dalla prevenzione. Una prevenzione che si basa soprattutto sugli stili di vita". Così all'Adnkronos Salute Alberto Villani, responsabile dell'Unità operativa complessa Pediatria generale, Malattie infettive e Dea dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, intervenuto alla Giornata nazionale della Pediatria promossa per la prima volta dalla Società italiana di pediatria (Sip) al ministero della Salute.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pediatra Villani: "Non basta curare, serve medicina dell'età evolutiva"

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