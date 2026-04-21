Telese incontro su suicidio e autolesionismo in età evolutiva

A Telese si è svolto un incontro al Grand Hotel dedicato al tema del suicidio e dell’autolesionismo tra i giovani. L’evento ha coinvolto esperti, rappresentanti della comunità e genitori, con l’obiettivo di affrontare apertamente questioni spesso considerate delicate. Durante l’appuntamento, sono stati condivisi dati e riflessioni su una realtà che riguarda l’età evolutiva, con l’intento di promuovere sensibilizzazione e dialogo.

Un appuntamento per parlare apertamente di un tema delicato e urgente: il suicidio e l’autolesionismo in età evolutiva. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dal centro per le famiglie Family LaB4, insieme al Consorzio Ambito B4 e al Rotary Club Valle Telesina, che si terrà oggi, 21 aprile 2026 alle ore 18:00 presso il Grand Hotel Telese Terme. L’evento, dal titolo “Suicidio e autolesionismo in età evolutiva”, si presenta in una forma inedita: un “aperitivo pedagogico”. Un momento informale, ma al tempo stesso strutturato, pensato per favorire il dialogo e il confronto tra professionisti e comunità su una problematica sempre più diffusa tra bambini e adolescenti.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese, incontro su suicidio e autolesionismo in età evolutiva Notizie correlate Nuova misura di sicurezza Instagram: avviserà i genitori se il figlio cerca contenuti su suicidio o autolesionismoInstagram cambia strategia sulla sicurezza degli adolescenti e introduce un sistema di allerta diretta per le famiglie. Un progetto di sviluppo dei servizi per l’età evolutiva al centro di CertomondoArezzo, 16 febbraio 2026 – Un percorso di consolidamento e implementazione dei servizi per l’età evolutiva al centro di Certomondo di Ponte a Poppi.