Musicoterapia e neuropsichiatria infantile | la musica come strumento clinico nei disturbi dello spettro autistico dell’ADHD e del linguaggio nell’età evolutiva
Maria Nicoletta Aliberti ha spiegato che la musicoterapia aiuta i bambini con autismo, ADHD e problemi di linguaggio a comunicare meglio. La tecnica coinvolge attività musicali mirate, guidate da un professionista specializzato, che favoriscono il miglioramento delle capacità sociali e cognitive. Aliberti sottolinea che il metodo si basa su relazioni concrete e interattive, non solo sull’ascolto passivo. La sua applicazione si estende anche alle famiglie, che partecipano attivamente ai percorsi terapeutici.
La musicoterapia in ambito pediatrico va ben oltre il semplice ascolto passivo di brani musicali. Maria Nicoletta Aliberti, responsabile dei Centri per l'età evolutiva del Gruppo Ini Villa Alba di Roma, descrive l'intervento come "un processo relazionale strutturato condotto da un professionista formato". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
