Musicoterapia e neuropsichiatria infantile | la musica come strumento clinico nei disturbi dello spettro autistico dell’ADHD e del linguaggio nell’età evolutiva

Maria Nicoletta Aliberti ha spiegato che la musicoterapia aiuta i bambini con autismo, ADHD e problemi di linguaggio a comunicare meglio. La tecnica coinvolge attività musicali mirate, guidate da un professionista specializzato, che favoriscono il miglioramento delle capacità sociali e cognitive. Aliberti sottolinea che il metodo si basa su relazioni concrete e interattive, non solo sull’ascolto passivo. La sua applicazione si estende anche alle famiglie, che partecipano attivamente ai percorsi terapeutici.