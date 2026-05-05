Pedemontana nuovo scontro tra Cal e sindaci

Nel Vimercatese si è intensificato uno scontro tra le autorità locali e Concessioni Autostradali Lombarde riguardo alla Pedemontana. I sindaci del territorio hanno criticato la mancanza di trasparenza nella gestione dei documenti relativi alla Tratta D Breve, approvata a fine 2025. La questione riguarda principalmente le modalità di approvazione e la condivisione delle informazioni sui lavori in corso.

Scontro istituzionale sempre più acceso nel Vimercatese attorno a Concessioni Autostradali Lombarde, finita nel mirino dei sindaci del territorio che contestano "la mancanza di trasparenza nella gestione dei documenti della Tratta D Breve di Pedemontana", approvata a fine 2025. I primi cittadini di Agrate, Bellusco, Bernareggio, Burago, Caponago, Carnate, Cavenago, Ornago, Sulbiate e Vimercate parlano apertamente di un "ostacolo" all’accesso agli atti necessario per costruire il ricorso al Tar del Lazio contro il nuovo percorso dell’autostrada che "attraverserà anche il Parco Agricolo Nord Est". Secondo quanto riferito in una nota congiunta, "la richiesta avanzata dai Comuni per ottenere la documentazione tecnica e amministrativa non avrebbe ricevuto risposta completa".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pedemontana, nuovo scontro tra Cal e sindaci Notizie correlate Opere avviate e progetti, scontro tra sindaci"Questa amministrazione non si è limitata a mettere una firma, ma ha messo competenza e responsabilità politica per trasformare sogni sbiaditi in... Montorio, scontro tra sindaci: Altitonante denuncia insulti di Cori? Cosa scoprirai Come si è trasformato il dibattito in insulti dialettali tra i sindaci? Chi ha scatenato la polemica politica durante il comizio... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pedemontana, nuovo scontro tra Cal e sindaci; Schianto all’alba sull’A9: incidente tra auto all’innesto con la Pedemontana, 4 coinvolti; Fino Mornasco, aggressione in discoteca: 23enne colpito, intervengono i carabinieri; Concessioni Autostradali Lombarde: dopo 10 anni finisce l’era di Arnoldi. Per sbloccare l’impasse sul Cda un bando bis aperto solo 7 giorni. Pedemontana, nuovo scontro tra Cal e sindaciScontro istituzionale sempre più acceso nel Vimercatese attorno a Concessioni Autostradali Lombarde, finita nel mirino dei sindaci del ... ilgiorno.it Tribunale della Pedemontana. E’ scontro: promessa di giustizia o propaganda?La politica veneta come un grande palcoscenico, dove il caso del Tribunale della Pedemontana si trasforma in un copione a più voci. Da un lato la maggioranza, che rilancia. Dall’altro l’opposizione, c ... altovicentinonline.it Tribunale della Pedemontana: Ostellari garantisce sul personale, Poncato contesta - facebook.com facebook