Montorio scontro tra sindaci | Altitonante denuncia insulti di Cori

Durante un comizio elettorale nel comune di Montorio, si sono verificati insulti tra il sindaco in carica e il suo collega di un altro comune. La discussione si è evoluta in scambi di parole offensive, con il primo che ha denunciato di aver subito insulti dialettali da parte del secondo. La polemica ha attirato l’attenzione sulla natura delle tensioni tra i rappresentanti locali, portando all’attenzione pubblica i rapporti tra i due amministratori.

? Cosa scoprirai Come si è trasformato il dibattito in insulti dialettali tra i sindaci?. Chi ha scatenato la polemica politica durante il comizio elettorale?. Perché il candidato del concorso provinciale è al centro del conflitto?. Quanto è costata la gestione dei fondi per la nuova RSA?.? In Breve Un candidato della lista alternativa partecipa a un concorso per dirigenti della Provincia.. Passato mutuo da 150.000 euro per un progetto mai presentato lungo la SS80.. Falso finanziamento del 2014 basato su una proposta di prestito da 8 milioni.. Nuovo polo della salute previsto vicino agli impianti sportivi di Montorio al Vomano.. A Montorio...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montorio, scontro tra sindaci: Altitonante denuncia insulti di Cori Notizie correlate Montorio al Vomano: scontro finale tra Nori e Altitonante? Cosa sapere Il centrosinistra a Montorio al Vomano sostiene Alessia Nori con la lista Visione Comune. Montorio, Altitonante punta al 70%: “Abbiamo messo in ordine i conti? Cosa scoprirai Come ha fatto la giunta a rinegoziare i debiti milionieri ereditati? Chi sono i dodici candidati che sosterranno la lista di... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Montorio al Vomano | scontro finale tra Nori e Altitonante. Montorio c’è – Altitonante Sindaco, presentata la ListaMONTORIO AL VOMANO – È stata presentata ufficialmente la lista Montorio c’è – Altitonante Sindaco, con i candidati che affiancheranno Fabio Altitonante nella prossima sfida amministrativa. Si tratta ... ekuonews.it Caso Montorio: arrivano le scuse di D’Angelo, Altitonante ritira la mozioneScontro in Consiglio Provinciale sui fatti di novembre, quando il sindaco fu accompagnato in questura dalla Polizia provinciale nel corso di controlli sulle betoniere del cantiere del plesso scolastic ... emmelle.it