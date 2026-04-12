Opere avviate e progetti scontro tra sindaci

Negli ultimi mesi, si sono intensificate le discussioni tra i rappresentanti dei comuni coinvolti in relazione a diversi progetti e opere pubbliche. Le amministrazioni hanno presentato iniziative di sviluppo, con alcuni sindaci che hanno evidenziato un impegno oltre la semplice approvazione formale, puntando su un’attiva partecipazione politica e sulla realizzazione concreta delle opere. La discussione pubblica si concentra oggi su questo contrasto di posizioni e sulle modalità di attuazione delle opere avviate.

"Questa amministrazione non si è limitata a mettere una firma, ma ha messo competenza e responsabilità politica per trasformare sogni sbiaditi in realtà tangibili". Così la Giunta Fiordelmondo risponde duramente alle critiche di JesiAmo, rivendicando il merito di aver dato concretezza a "faldoni incompleti e finanziamenti incerti". A un mero "elenco di desideri senza gambe" lasciato in eredità dal decennio precedente. Secondo l’attuale maggioranza, amministrare non significa "collezionare desiderata", ma possedere il coraggio di aprire i cantieri, gestire i rincari dei materiali, coordinare le maestranze e, soprattutto, portare a termine i lavori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Opere avviate e progetti, scontro tra sindaci Lavori a Salerno, "opere avviate solo su carta": l'opposizione alla riscossaA Salerno i cantieri non raccontano progresso, raccontano un fallimento politico. Ponte sullo Stretto, è scontro tra Corte dei Conti e Salvini sul decreto Grandi OpereProsegue il duello fra i Magistrati della Corte dei Conti e il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini sul ponte sullo Stretto di Messina.