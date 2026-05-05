peccati della carne

A Amsterdam, la capitale olandese, ha deciso di vietare la pubblicità di carne e automobili a benzina negli spazi pubblici. È la prima città al mondo a adottare questa misura, che riguarda cartelloni e annunci pubblicitari all’aperto. La decisione si inserisce in una serie di iniziative volte a ridurre l'impatto ambientale e promuovere stili di vita più sostenibili. Nessuna informazione è ancora stata fornita sui dettagli temporali o sulle modalità di attuazione.

Noi, che abbiamo sempre guardato cosa fanno i Paesi del Nord Europa per poi fare l'esatto contrario, abbiamo letto con curiosità la notizia che arriva da Amsterdam: la città è diventata la prima Capitale al mondo a vietare la pubblicità di carne e auto a benzina negli spazi pubblici. E così dai cartelloni stradali, pensiline dei tram e stazioni della metropolitana sono spariti hamburger, Suv e voli low cost. "L'iniziativa punta ad allineare il paesaggio urbano agli obiettivi climatici che entro il 2050 prevedono la neutralità carbonica e il dimezzamento del consumo di carne", hanno spiegato le autorità cittadine, tutta gente che di solito viaggia in Mercedes-Benz Classe S con l'autista e nel 2050 sarà così vecchia da non doversi porre il problema.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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