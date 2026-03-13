Nella preghiera della sera del 13 marzo 2026, si invita a chiedere perdono per i peccati commessi durante il giorno. Si tratta di un momento in cui si esamina la propria coscienza per liberarsi dagli affanni e trovare un riposo sereno. La preghiera mira a favorire una chiusura del giorno in modo spirituale, offrendo uno spazio di riflessione personale.

Libera il cuore dagli affanni con la preghiera della sera: un esame di coscienza per chiudere il giorno e riposare nella pace di Dio. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci protegga da tutti gli attacchi del maligno. Con questa semplice orazione chiediamo al Padre di far scendere su di noi il Suo Santo Spirito. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi. Perdonaci se non abbiamo saputo osservare il comandamento d’amare il nostro prossimo perché non abbiamo amato Te che ci hai mandato come prossimo il Tuo stesso Figlio Gesù. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 13 Marzo 2026: “Perdona i miei peccati”

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