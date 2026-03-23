I peccati di Almeyda a Siviglia

2026-03-23 16:14:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! M Atías Almeyda è stato licenziato come allenatore del Siviglia. La sconfitta casalinga contro Valenza attivato tutti gli allarmi nel Ramón Sánchez-Pizjuán non solo per il risultato (0-2), ma per le brutte sensazioni che la squadra ha trasmesso. Con nove partite rimaste in campionato, la squadra di Siviglia resta tre punti sopra la zona retrocessione, mentre i rivali diretti come Alavés ed Elche si sommano di nuovo e altri piacciono Valencia e Getafe Hanno rimesso in carreggiata la permanenza. La situazione è talmente preoccupante da portare in vantaggio l’argentino. Siviglia-Valencia 0-2 Riepilogo LaLiga Sportivo Dal suo arrivo al Siviglia, Almeyda è diventato molto più di un allenatore; Ha servito come portavoce e come leader in un club a cui mancava. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Articoli correlati

Siviglia, mazzata Almeyda: 7 giornate di stop per lo show contro l’AlavésIl tecnico argentino stangato dal Giudice Sportivo: condotta intimidatoria e partita sospesa.

Almeyda (tecnico del Siviglia): “Perché invece di lanciare razzi non investiamo in cibo e istruzione? Viviamo in un mondo egoista”Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Barcellona, l’allenatore del Siviglia, Matias Almeyda, si è lasciato...