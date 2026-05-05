Pd Terni | Di Girolamo lancia l’ascolto e dice | No ai cambi alle Usl

Il leader del Partito Democratico di Terni ha proposto l’ascolto dei cittadini prima di eventuali modifiche alle strutture sanitarie locali, ribadendo il suo no a cambiamenti nelle Usl. La discussione riguarda soprattutto come eventuali riorganizzazioni possano influire sui servizi sanitari e quali rischi possano derivare da una transizione di tre anni, considerata troppo lunga per garantire continuità e efficacia nell’assistenza sanitaria.

?? Cosa scoprirai Come influirebbero i cambiamenti alle Usl sui servizi sanitari locali? Quali rischi comporta una transizione di tre anni per la sanità? Dove si terranno gli incontri settimanali per raccogliere le proposte cittadine? Perché il Pd vuole coinvolgere direttamente i quartieri nel lavoro programmatico??? In Breve Campagna di ascolto settimanale presso la federazione provinciale in via Mazzini. Promozione tesseramento 2026 dedicata alla memoria di Tina Anselmi. Rischio transizione san .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pd Terni: Di Girolamo lancia l’ascolto e dice: «No ai cambi alle Usl» Notizie correlate Sanità Umbria, ipotesi Usl unica a Foligno: "Ennesimo schiaffo contro Terni". Il Pd locale chiede un confrontoUna misura all’interno del prossimo Piano sanitario regionale della giunta Stefania Proietti potrebbe cambiare radicalmente la geografia della sanità... Leggi anche: Terni, il Partito democratico apre le porte ai cittadini: “Campagna di ascolto fondamentale e tesseramento” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Terni, il Partito democratico apre le porte ai cittadini: Campagna di ascolto fondamentale e tesseramento; Pd Terni: campagna d’ascolto nei circoli. Sulla sanità: Non toccare le Usl; Candidato sindaco a Terni, derby col batticuore in casa Pd: Ceccobelli o la Di Pietro per Bori, Corradi per Di Girolamo; Il territorio dica 33 al Pd. Di Girolamo: Le Usl lasciamole stare. Sono equilibrate. Il texano e l'interista, duello di stile tra il sindaco Bandecchi e Di GirolamoA Terni la politica, ogni tanto, si gioca anche sul filo dello stile. E se le distanze sono quelle tra aula consiliare e conferenza stampa, il duello diventa ancora ... ilmessaggero.it Pd, le tessere sono in crescita: Aumenta il radicamento grazie al lavoro dei circoliLa politica dell’ascolto dei cittadini paga. Il Partito Democratico cresce in provincia di Terni. Crescono le tessere e crescono le sottoscrizioni del due per mille. Dimostriamo un radicamento in ... lanazione.it A Terni i Vigili del Fuoco salvano un capriolo caduto in un canale. L'intervento in un corso d'acqua nel comune di Narni. #ANSA - facebook.com facebook