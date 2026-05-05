PD a Terni | nuovi incontri sul territorio e sfida per 600 tessere
Il Partito Democratico di Terni ha organizzato nuovi incontri sul territorio, coinvolgendo circa 600 iscritti. Durante le riunioni si discuterà anche di come un questionario digitale possa influenzare le decisioni relative a Borgo Rivo. I residenti di Marmore e Piediluco hanno segnalato alcune criticità che verranno considerate nelle prossime fasi del confronto. La partecipazione e le segnalazioni rappresentano un momento di confronto tra cittadini e rappresentanti politici locali.
? Cosa scoprirai Come influenzerà il questionario digitale le decisioni per Borgo Rivo?. Quali problemi critici segnalano i residenti di Marmore e Piediluco?. Chi gestirà i nuovi punti di ascolto nelle zone periferiche?. Come verranno utilizzate le risorse raccolte tramite il 2 per mille?.? In Breve Leo Venturi e Sandro Piccinini gestiscono le comunità locali e i territori.. Obiettivo 600 tessere con il 30% dei sottoscritti già raggiunti.. Questionario telematico per i 28 mila abitanti di Borgo Rivo.. Incontri conviviali e presentazioni libri a Marmore e Piediluco.. Il segretario comunale del Partito democratico Leopoldo Di Girolamo ha presentato lunedì 4 maggio una serie di iniziative territoriali a Terni, coinvolgendo anche Leo Venturi e Sandro Piccinini per la gestione delle comunità locali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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