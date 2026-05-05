Il Partito Democratico di Terni ha organizzato nuovi incontri sul territorio, coinvolgendo circa 600 iscritti. Durante le riunioni si discuterà anche di come un questionario digitale possa influenzare le decisioni relative a Borgo Rivo. I residenti di Marmore e Piediluco hanno segnalato alcune criticità che verranno considerate nelle prossime fasi del confronto. La partecipazione e le segnalazioni rappresentano un momento di confronto tra cittadini e rappresentanti politici locali.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il questionario digitale le decisioni per Borgo Rivo?. Quali problemi critici segnalano i residenti di Marmore e Piediluco?. Chi gestirà i nuovi punti di ascolto nelle zone periferiche?. Come verranno utilizzate le risorse raccolte tramite il 2 per mille?.? In Breve Leo Venturi e Sandro Piccinini gestiscono le comunità locali e i territori.. Obiettivo 600 tessere con il 30% dei sottoscritti già raggiunti.. Questionario telematico per i 28 mila abitanti di Borgo Rivo.. Incontri conviviali e presentazioni libri a Marmore e Piediluco.. Il segretario comunale del Partito democratico Leopoldo Di Girolamo ha presentato lunedì 4 maggio una serie di iniziative territoriali a Terni, coinvolgendo anche Leo Venturi e Sandro Piccinini per la gestione delle comunità locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PD a Terni: nuovi incontri sul territorio e sfida per 600 tessere

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