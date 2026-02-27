Referendum sulla giustizia | cinque incontri sul territorio per il no

Nella provincia di Piacenza si svolgono cinque incontri pubblici in una settimana per discutere del referendum sulla giustizia e delle sue implicazioni costituzionali. Gli incontri coinvolgono rappresentanti e cittadini, offrendo l’opportunità di confrontarsi direttamente sui temi legati alla riforma. La serie di appuntamenti si concentra sull’approfondimento delle questioni legate alla modifica delle norme giudiziarie e ai loro effetti pratici.

Una settimana di incontri pubblici sul territorio piacentino per discutere nel merito del referendum sulla giustizia e delle sue implicazioni costituzionali. Il Comitato Civico "No alla Riforma Nordio" che comprende associazioni, partiti, sindacati e un vasto orizzonte associativo e civico, e il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Temi più discussi: Referendum giustizia, Giuseppe Conte: Il No in recupero, governo rischia; Permessi elettorali referendum 22-23 marzo 2026: diritti, riposi e retribuzione per i lavoratori; Referendum sulla giustizia, si accende il confronto politico; Referendum, sondaggio Ixè: il No avanti di sei punti. E la fiducia nei magistrati è il quadruplo di quella nei partiti.

Referendum giustizia, i dati dell’affluenza secondo i sondaggiQuello che emerge dalle ultime rilevazioni è che la partecipazione al voto viene trattata come variabile decisiva, tanto che più di un istituto preferisce non dare un solo esito, ma una famiglia di es ... italiaoggi.it

Referendum giustizia, Giuseppe Conte: Il No in recupero, governo rischiaSecondo il leader del Movimento 5 stelle la riforma costituzionale è nata blindata all'origine e oggi, che a leggere i sondaggi il no è in recupero, è davvero poco credibile la proposta di sederci a ... tg24.sky.it

Leggi l'articolo - Referendum sulla Giustizia: Alleanza Verdi e Sinistra Biella è per il "No ai pieni poteri" - facebook.com facebook

Su #LaRagione di oggi, venerdì #27febbraio: #Italia, referendum Giustizia e “tifoserie”; Caso #Deliveroo, il problema dei rider non si risolve in procura; #Esteri #Germania e #Cina, #Merz e #XiJinping; #Festival di #Sanremo2026 e le polemiche sulle donne. #l x.com