Oltre 600 chili di droga in un tir | scatta un secondo arresto sul territorio pontino

Nella provincia pontina è stato effettuato un secondo arresto legato a un'operazione della guardia di finanza condotta nel 2023. L'intervento ha coinvolto il Nucleo di polizia economica e finanziaria di Roma, che ha intercettato e fermato un'autoarticolato con targa spagnola. Il veicolo trasportava oltre 600 chili di hashish, materiale sequestrato durante le indagini.

C'è un secondo arresto per l'operazione del 2023, condotta dalla guardia di finanza - Nucleo polizia economica e finanziaria di Roma, a Guidonia, che ha consentito di intercettare e bloccare un autoarticolato con targa spagnola che trasportava oltre 600 chili di hashish. In carcere è finito un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it In viaggio sul tir con 600 chili di hashish e 120mila euroNel 2023 era stato fermato a Guidonia mentre viaggiava con altre persone su un autoarticolato con targa spagnola. Leggi anche: Nascondeva droga, pistola e 5.600 euro in contanti: scatta l'arresto Temi più discussi: In viaggio sul tir con 600 chili di hashish e 120mila euro; Trasportava 600 chili di droga sul tir con due complici: condannato; BLITZ DELLA POLIZIA DI STATO IN UN’ABITAZIONE DI PICANELLO: SEQUESTRATI OLTRE 2 KG DI HASHISH E QUASI 600 GRAMMI DI MARIJUANA. ARRESTATO 47ENNE - Questura di Catania | Polizia di Stato; Condannato per detenzione illegale di oltre 600 kg di hashish, 69enne arrestato a Sabaudia. Condannato per detenzione illegale di oltre 600 kg di hashish, 69enne arrestato a SabaudiaSABAUDIA – Nella giornata di ieri, i Carabinieri di Priverno hanno arrestato un uomo di 69 anni del posto, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso una struttura riabilitativa di Saba ... radioluna.it Trasportava 600 chili di droga in auto con due complici: condannatoArrestato un 69enne di Priverno per i fatti avvenuti a Guidonia nel 2023. Viaggiava su un tir con altri due uomini: scoperti un maxi carico di hashih e quasi 120mila euro in contanti ... latinaoggi.eu Record di bolidi nei cieli, avvistati oltre 2mila nel primo trimestre 2026. Fenomeno spiegabile con l'aumento di grandi rocce spaziali che attraversano l'atmosfera #ANSA x.com Record di bolidi nei cieli, avvistati oltre 2mila nel primo trimestre 2026. Fenomeno spiegabile con l'aumento di grandi rocce spaziali che attraversano l'atmosfera #ANSA - facebook.com facebook