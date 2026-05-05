Pavilion Locust Valley Fuori Biennale aperto 2026 | Ricercare le vibrazioni sospese della memoria
Il Pavilion Locust Valley si prepara ad aprire le porte nel 2026 con l’evento “Ricercare le vibrazioni sospese della memoria”, che si terrà dal 10 maggio al 22 novembre presso la Galleria Sandro Bongiani Arte. La mostra celebra 75 anni di pratiche artistiche contemporanee, spaziando da Andrè Derain a Shepard Fairey, offrendo un percorso tra le varie espressioni dell’arte moderna e contemporanea.
SalernoSANDRO BONGIANI ARTE CONTEMPORANEAPavilion Locust Valley Fuori Biennale Aperto 2026 “Ricercare le vibrazioni sospese della memoria” 75 anni di ricerche artistiche contemporanee, da Andrè Derain a Shepard Fairey (1951-2026) dal 10 maggio al 22 novembre 2026La Galleria Sandro Bongiani Arte.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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